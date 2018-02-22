BRIEF-Magna Q4 Earnings Per Share $1.53

Feb 22 (Reuters) - Magna International Inc:
* MAGNA ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND 2017 RESULTS AND RAISES QUARTERLY CASH DIVIDEND BY 20%
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.55, REVENUE VIEW $10.12 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY RECORD SALES OF $10.4 BILLION, UP 12% FROM Q4 OF 2016
* MAGNA INTERNATIONAL- 2018 OUTLOOK REMAINS UNCHANGED EXCEPT THAT EUROPEAN LIGHT VEHICLE PRODUCTION UNITS HAVE INCREASED FROM 22.3 MILLION TO 22.4 MILLION UNITS
* SAYS HAVE MADE PROVISIONAL ESTIMATES AND RECORDED NET $23 MILLION REDUCTION IN INCOME TAX EXPENSE Source text for Eikon: Further company coverage: