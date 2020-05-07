Healthcare
May 7, 2020 / 9:10 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Magna Reprts Q1 Earnings Per Share of $0.86

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Magna International Inc:

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.86

* Q1 SALES $8.7 BILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $8.45 BILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.75 — REFINITIV IBES DATA

* COVID-19 PANDEMIC RESULTED IN TEMPORARY SUSPENSION OF PRODUCTION AT FACILITIES IN CHINA, EUROPE AND NORTH AMERICA

* UNABLE TO ASSESS IMPACT OF PANDEMIC ON FINANCIAL RESULTS FOR REMAINDER FISCAL 2020, REMAIN UNABLE AT THIS TIME TO RESUME PROVIDING AN OUTLOOK FOR YEAR

* FACILITIES IN NORTH AMERICA ARE EXPECTED TO RETURN TO PRODUCTION IN STAGES OVER NEXT FEW WEEKS

* ESTIMATED COVID-19 IMPACTS ON Q1 OF ABOUT $1.1 BILLION ON SALES, $250 MILLION ON INCOME FROM OPERATIONS BEFORE INCOME TAXES,ADJUSTED EBIT

* PRODUCTION FACILITIES IN CHINA HAVE GENERALLY RESUMED PRODUCTION, FACILITIES IN EUROPE BEGINNING TO RETURN TO PRODUCTION Source text for Eikon: Further company coverage:

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