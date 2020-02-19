BRIEF-MagnaChip Semiconductor Q4 GAAP EPS $0.54

Feb 19 (Reuters) - MagnaChip Semiconductor Corp:
* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.32
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.14 — REFINITIV IBES DATA
* MAGNACHIP SEMICONDUCTOR - CONTINUE TO MAKE PROGRESS IN DISCUSSIONS WITH MULTIPLE INTERESTED PARTIES TOWARD POSSIBLE SALE OF BUSINESS, OTHER OPTIONS
* ARE STILL ASSESSING POTENTIAL IMPACT SINCE CORONAVIRUS SITUATION IS STILL VERY DYNAMIC
* MAGNACHIP’S MANUFACTURING SUPPLY CHAIN RESIDES LARGELY OUTSIDE CHINA SO THERE IS NEGLIGIBLE IMPACT ON OUR QTRLY RESULTS
* MAGNACHIP - BASED ON PRELIM ASSESSMENTS, PUBLIC HEALTH MEASURES TAKEN IN CHINA TO PROTECT POPULATION FROM CORONAVIRUS LIKELY TO AFFECT CUSTOMER DEMAND IN Q1
* SEES Q1 REVENUE TO BE IN RANGE OF $180 MILLION TO $195 MILLION
* Q1 REVENUE VIEW $179.1 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: