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April 2, 2020 / 4:59 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Maha Energy Says Co's Aggregate Sales Production For March Totaled 97,131 Barrels Of Oil, 40.283 Mln Scf Of Gas

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April 2 (Reuters) - Maha Energy AB:

* MAHA ENERGY AB - CO’S AGGREGATE SALES PRODUCTION FOR MONTH OF MARCH TOTALED 97,131 BARRELS OF OIL AND 40.283 MILLION SCF OF GAS

* MAHA ENERGY AB - GAS DELIVERIES TO CDGN WERE CURTAILED DURING MONTH OF MARCH DUE TO A PROLONGED MAINTENANCE ISSUE AT ONE OF END GAS CUSTOMERS

* MAHA ENERGY-GAS DELIVERIES TO CDGN CURTAILED IN MONTH OF MARCH DUE TO TOTAL SHUT DOWN OF 2ND END CUSTOMER DUE TO COVID-19 CLOSURE OF MUNICIPAL BORDER Source text for Eikon: Further company coverage:

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