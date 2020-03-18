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March 18, 2020 / 10:41 PM / Updated 38 minutes ago

BRIEF-Maiden Holdings Announces Fourth Quarter Financial Results

1 Min Read

March 18 (Reuters) - Maiden Holdings Ltd:

* MAIDEN HOLDINGS, LTD. ANNOUNCES FOURTH QUARTER OF 2019 AND YEAR END FINANCIAL RESULTS

* Q4 NON-GAAP OPERATING LOSS PER SHARE $0.04

* Q4 LOSS PER SHARE $0.26

* BOOK VALUE PER COMMON SHARE WAS $0.51 AT DECEMBER 31, 2019 COMPARED TO $1.08 AT DECEMBER 31, 2018

* QTRLY TOTAL REVENUES $60.1 MILLION VERSUS $515.1 MILLION

* MAIDEN HOLDINGS - EFFECTIVE MARCH 16, 2020, CO’S UNIT MAIDEN REINSURANCE COMPLETED RE-DOMESTICATION TO STATE OF VERMONT IN U.S. FILINGS

* MAIDEN HOLDINGS - BOARD DID NOT AUTHORIZE ANY QUARTERLY DIVIDENDS RELATED TO EITHER CO’S COMMON SHARES OR ANY SERIES OF PREFERRED SHARES Source text for Eikon: Further company coverage:

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