BRIEF-Maiden Holdings Announces Fourth Quarter Financial Results

March 18 (Reuters) - Maiden Holdings Ltd:
* MAIDEN HOLDINGS, LTD. ANNOUNCES FOURTH QUARTER OF 2019 AND YEAR END FINANCIAL RESULTS
* Q4 NON-GAAP OPERATING LOSS PER SHARE $0.04
* BOOK VALUE PER COMMON SHARE WAS $0.51 AT DECEMBER 31, 2019 COMPARED TO $1.08 AT DECEMBER 31, 2018
* MAIDEN HOLDINGS - EFFECTIVE MARCH 16, 2020, CO’S UNIT MAIDEN REINSURANCE COMPLETED RE-DOMESTICATION TO STATE OF VERMONT IN U.S. FILINGS
* MAIDEN HOLDINGS - BOARD DID NOT AUTHORIZE ANY QUARTERLY DIVIDENDS RELATED TO EITHER CO’S COMMON SHARES OR ANY SERIES OF PREFERRED SHARES Source text for Eikon: Further company coverage: