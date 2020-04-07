BRIEF-Mainfreight Says Deemed An Essential Service Provider Across All Global Operations

April 8 (Reuters) - Mainfreight Ltd:
* DEEMED AN ESSENTIAL SERVICE PROVIDER ACROSS ALL GLOBAL OPERATIONS
* NEW ZEALAND OPERATIONS EXPECT A DIFFICULT MONTH OF TRADING THROUGH APRIL
* WITH BLANK SAILINGS RISING AND SHIPPING ORDERS DECLINING FOR MAY SHIPMENTS, WE EXPECT AN IMPACT IN OUR MAY FINANCIALS
* TOTAL SALES REVENUES FOR FIRST WEEK OF APRIL DECLINED GLOBALLY BY 7% YOY
* CURRENT DEBT FACILITIES TOTAL $500 MILLION, OF WHICH $230 MILLION REMAINED UNDRAWN AT 31 MARCH
* COMMITTED CAPITAL EXPENDITURE OF $78 MILLION FOR CURRENT CONSTRUCTION PROJECTS IN 2021
* MANAGING DIRECTOR’S SALARY AND OTHER DIRECTORS’ FEES REDUCTION OF 50% IN EFFECT FOR FORESEEABLE FUTURE.
* USUAL ANNUAL WAGE AND SALARY REVIEW HAS BEEN DEFERRED, AND A HIRING FREEZE IS IN PLACE
* OUTLOOK FOR APRIL AND MAY FOR AMERICAS IS NOT AS BAD AS EXPECTED
* ASSISTANCE TO OWNER OPERATORS WITH BOTH FINANCIAL LEASE AND GOVERNMENT WAGE RELIEF NEGOTIATIONS HAS BEEN ONGOING
* TRADING THROUGH APRIL IS EXPECTED TO BE SIGNIFICANTLY REDUCED FROM PRIOR YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: