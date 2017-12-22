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#Market News
December 22, 2017 / 4:51 PM / a day ago

BRIEF-Mainstreet Health Investments Issues Preferred Shares, Acquires 3 Private Care Communities

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 22 (Reuters) - Mainstreet Health Investments Inc :

* MAINSTREET HEALTH INVESTMENTS INC. (TO BE RENAMED INVESQUE INC.) ANNOUNCES ISSUANCE OF CONVERTIBLE PREFERRED SHARES AND ACQUISITION OF THREE PRIVATE PAY MEMORY CARE COMMUNITIES

* MAINSTREET HEALTH INVESTMENTS - SUBSCRIPTION AGREEMENT IS IN RESPECT OF ISSUANCE OF CLASS A CONVERTIBLE PREFERRED SHARES OF CO FOR PROCEEDS OF $54 MILLION

* MAINSTREET HEALTH INVESTMENTS INC - PROCEEDS FROM INVESTMENT TO BE USED FOR REPAYMENT OF DEBT AMONG OTHERS

* MAINSTREET HEALTH INVESTMENTS - ENTERED INTO AGREEMENT TO ACQUIRE THREE FREESTANDING MEMORY CARE COMMUNITIES FOR A PURCHASE PRICE OF $21.5 MILLION

* MAINSTREET HEALTH INVESTMENTS - WILL FUND ACQUISITION OF PROPERTIES THROUGH A COMBINATION OF NEW DEBT, CASH ON HAND & PROCEEDS FROM INVESTMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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