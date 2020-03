March 11 (Reuters) - Maire Tecnimont:

* FY REVENUE EUR 3.34 BILLION VERSUS EUR 3.65 BILLION YEAR AGO

* BACKLOG AT END-DEC AT EUR 6.37 BILLION

* FY NET PROFIT EUR 113 MILLION VERSUS EUR 110.6 MILLION YEAR AGO

* PROPOSES DIVIDEND FOR 0.116 EUR/SHR