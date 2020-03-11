Healthcare
March 11, 2020 / 5:19 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Maisons Du Monde FY EBITDA (IAS 17) Up At 152.7 Million Euros

1 Min Read

March 11 (Reuters) -

* FY SALES: €1.23 BILLION, UP +10.3% (LFL+3.6%)

* FY EBITDA IAS 17 EUR 152.7 MILLION VERSUS EUR 148.0 MILLION YEAR AGO

* PROPOSES TO PAY DIVIDEND OF EUR 0.50 PER SHARE

* EXPECTS THAT FIRST QUARTER 2020 SALES SHOULD BE BROADLY STABLE COMPARED TO THE FIRST QUARTER 2019

* EXPECTS SECOND QUARTER 2020 SALES MOST LIKELY TO BE DOWN YEAR ON YEAR

* ON CORONAVIRUS: IT IS NOT POSSIBLE AT THIS TIME TO PROVIDE A REASONABLY ACCURATE FULL YEAR 2020 SALES AND EARNINGS FORECAST

* GROUP IS IMPLEMENTING A STRINGENT COST CUTTING PROGRAM IN ORDER TO PROTECT PROFIT AND CASH GENERATION

* MAISONS DU MONDE COULD CLOSE ITS STORES IN ITALY FOR AT LEAST ONE WEEK - CEO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below