BRIEF-Maisons Du Monde FY EBITDA (IAS 17) Up At 152.7 Million Euros

March 11 (Reuters) -
* FY EBITDA IAS 17 EUR 152.7 MILLION VERSUS EUR 148.0 MILLION YEAR AGO
* EXPECTS THAT FIRST QUARTER 2020 SALES SHOULD BE BROADLY STABLE COMPARED TO THE FIRST QUARTER 2019
* EXPECTS SECOND QUARTER 2020 SALES MOST LIKELY TO BE DOWN YEAR ON YEAR
* ON CORONAVIRUS: IT IS NOT POSSIBLE AT THIS TIME TO PROVIDE A REASONABLY ACCURATE FULL YEAR 2020 SALES AND EARNINGS FORECAST
* GROUP IS IMPLEMENTING A STRINGENT COST CUTTING PROGRAM IN ORDER TO PROTECT PROFIT AND CASH GENERATION
* MAISONS DU MONDE COULD CLOSE ITS STORES IN ITALY FOR AT LEAST ONE WEEK - CEO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)