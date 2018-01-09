FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
Predictions 2018
Iran
North Korea
Myanmar
Investigates
Future Of Money
Politics
FirstJobs
LifeLessons
Commentary
#Beverages - Distillers & Wineries
January 9, 2018 / 7:11 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Majestic Wine Says Sales For 10-wks Christmas Period up 3.2 Pct

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - Majestic Wine Plc:

* MAJESTIC WINE - GROUP SALES, FOR 10 WEEK CHRISTMAS PERIOD ENDED JAN 1, ROSE BY 3.2 PERCENT; ON UNDERLYING BASIS, RISE WAS 4.1 PERCENT

* MAJESTIC WINE - MAJESTIC RETAIL SALES UP 1.2 PERCENT (1.3 PERCENT LIKE-FOR-LIKE) FOR 10 WEEKS TO JAN. 1 VERSUS. 6.2 PERCENT (7.5 PERCENT LIKE-FOR-LIKE) LAST YEAR

* MAJESTIC WINE- ON TRACK TO ACHIEVE 500 MILLION STG SALES GOAL BY 2019 AND TO DELIVER MARKET EXPECTATIONS FOR CURRENT FINANCIAL YEAR

* MAJESTIC WINE - GROUP‘S GROSS MARGIN PERCENTAGE FOR 10 WEEK CHRISTMAS TRADING PERIOD ENDING JAN. 1 WAS BROADLY FLAT YEAR ON YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.