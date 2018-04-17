FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Consumer Goods and Retail
April 17, 2018 / 6:13 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Majestic Wine says trading in line, plans more investment

Reuters Staff

1 Min Read

April 17 (Reuters) - Majestic Wine PLC:

* FY18 UPDATE - TRADING IN LINE WITH MARKET EXPECTATIONS:

* SALES ON TRACK TO HIT £500M SALES TARGET IN 2019

* FY18 ADJUSTED EBIT EXPECTED TO BE IN LINE WITH MARKET EXPECTATIONS*

* DIVIDEND EXPECTED TO BE IN LINE WITH MARKET EXPECTATIONS FOR FY18*

* GROUP INTENDS TO INCREASE INVESTMENT IN NEW CUSTOMER ACQUISITION IN FY19:

* WE WILL INVEST AN ADDITIONAL £9M TO £12M, OF WHICH £7M TO £10M IS DIRECTED AT GROWTH AND £2M WILL ENSURE WE DRIVE GROWTH SAFELY

* THIS WILL REDUCE ADJUSTED EBIT IN FY19 BY £2M TO £3M (VERSUS FY18), BUT INCREASE ANNUAL GENERATION OF FUTURE VALUE FROM £48M TO £80M+ A YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By UK Bureau)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.