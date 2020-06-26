Healthcare
June 26, 2020 / 10:28 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Malaysian Genomics Resource Centre Says Entered Tripartite Agreement

1 Min Read

June 26 (Reuters) - Malaysian Genomics Resource Centre Bhd :

* MALAYSIAN GENOMICS RESOURCE CENTRE-ENTERED TRIPARTITE AGREEMENT WITH ICARTAB BIOMEDICAL & ADVANCED IMMUNE THERAPEUTICS

* MALAYSIAN GENOMICS RESOURCE CENTRE-DEAL FOR DISTRIBUTION, PRODUCTION OF THERAPEUTICS FOR PERSONALISED HEALTHCARE IN CHIMERIC ANTIGEN RECEPTOR T CELLS

* MALAYSIAN GENOMICS RESOURCE CENTRE-DEAL EXPECTED TO BENEFIT FUTURE EARNINGS OF MGRC DURING TENURE OF TRIPARTITE AGREEMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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