Healthcare
June 22, 2020 / 6:19 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Malin Corporation says Poseida has filed for IPO on Nasdaq Global Select Market

1 Min Read

June 22 (Reuters) - Malin Corporation plc:

* POSEIDA FILES FOR POTENTIAL INITIAL PUBLIC OFFERING ON NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET

* MALIN CORPORATION, A COMPANY INVESTING IN INNOVATIVE LIFE SCIENCES COMPANIES, NOTES THAT POSEIDA THERAPEUTICS, A CLINICAL-STAGE BIOPHARMACEUTICAL COMPANY AND ONE OF MALIN’S PRIORITY ASSETS, HAS FILED A REGISTRATION STATEMENT ON FORM S-1 WITH US SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC) RELATING TO A PROPOSED IPO IN US OF SHARES OF POSEIDA’S COMMON STOCK Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Pamela Barbaglia)

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