Healthcare
May 4, 2020 / 1:06 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Mallinckrodt Announces Positive Findings In Inomax Gas

1 Min Read

May 4 (Reuters) - Mallinckrodt Plc:

* MALLINCKRODT ANNOUNCES POSITIVE FINDINGS IN INOMAX® (NITRIC OXIDE) GAS, FOR INHALATION PHASE 4 OBSERVATIONAL REGISTRY IN NEONATES WITH PULMONARY HYPERTENSION; ENDS TRIAL EARLY

* MALLINCKRODT PLC - ENDED PHASE 4 OBSERVATIONAL REGISTRY EARLY DUE TO ACHIEVEMENT OF PRE-SPECIFIED PRIMARY OUTCOME MEASURE, NON-INFERIORITY

* MALLINCKRODT PLC - NO DRUG-RELATED SERIOUS ADVERSE EVENTS WERE ATTRIBUTED TO STUDY DRUG

* MALLINCKRODT PLC - DUE TO SERIOUSNESS OF CONDITION, A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL CANNOT BE CONDUCTED IN THE PRE-TERM NEONATE POPULATION Source text for Eikon: Further company coverage:

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