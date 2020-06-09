Healthcare
June 9, 2020 / 10:46 AM / in an hour

BRIEF-Mallinckrodt Completes Rolling Submission Of Biologics License For Stratagraft Regenerative Skin Tissue To FDA

1 Min Read

June 9 (Reuters) - Mallinckrodt Plc:

* MALLINCKRODT COMPLETES ROLLING SUBMISSION OF BIOLOGICS LICENSE APPLICATION FOR STRATAGRAFT® REGENERATIVE SKIN TISSUE TO U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

* MALLINCKRODT PLC - STRATAGRAFT SKIN TISSUE IS IN DEVELOPMENT AS POTENTIAL NEW TREATMENT OPTION FOR PATIENTS WITH DEEP PARTIAL-THICKNESS THERMAL BURNS

* MALLINCKRODT PLC - STRATAGRAFT SKIN TISSUE IS AN INVESTIGATIONAL PRODUCT, AND ITS SAFETY AND EFFECTIVENESS HAVE NOT YET BEEN ESTABLISHED BY FDA. Source text for Eikon: Further company coverage:

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