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May 8, 2018 / 10:05 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Mallinckrodt Reports Q1 Adjusted Earnings Per Share Of $1.31

Reuters Staff

1 Min Read

May 8 (Reuters) - Mallinckrodt Plc:

* SEES FY 2018 SALES $1.0 BILLION

* Q1 ADJUSTED LOSS PER SHARE $0.50 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q1 GAAP LOSS PER SHARE $0.50 FROM CONTINUING OPERATIONS

* FULL YEAR FREE CASH FLOW GENERATION EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $500 MILLION

* FULL YEAR FREE CASH FLOW GENERATION EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $500 MILLION

* REMAINS FOCUSED PRIMARILY ON REDUCING DEBT THROUGHOUT REMAINDER OF 2018

* QTRLY H.P. ACTHAR GEL NET SALES WERE $243.8 MILLION, DOWN 10.3% OVER $271.8 MILLION DUE TO RESIDUAL IMPACT OF PATIENT WITHDRAWAL ISSUES Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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