BRIEF-Manchester United Reports Qtrly Basic Loss/Share Of 17.71 Pence

Feb 8 (Reuters) - Manchester United Plc:
* MANCHESTER UNITED PLC QTRLY TOTAL REVENUE GBP 163.9 MILLION VERSUS GBP 157.9 MILLION LAST YEAR
* MANCHESTER UNITED PLC - BROADCASTING REVENUE FOR QUARTER WAS £61.6 MILLION, AN INCREASE OF £9.1 MILLION OVER PRIOR YEAR QUARTER
* SAYS QTRLY ADJUSTED BASIC EARNINGS PER SHARE OF 9.23 PENCE
* MANCHESTER UNITED- MATCHDAY REVENUE FOR QUARTER £36.9 MILLION, DOWN £1.7 MILLION, OR 4.4%,OVER PRIOR YEAR QUARTER, PRIMARILY DUE TO PLAYING 2 FEWER DOMESTIC CUP HOME GAMES
* SAYS BROADCASTING REVENUE FOR QUARTER WAS UP 17.3% PRIMARILY DUE TO PARTICIPATION IN UEFA CHAMPIONS LEAGUE,2 ADDITIONAL PL GAMES BROADCAST LIVE
* SAYS EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES IN QUARTER £69.6 MILLION, INCREASE OF £6 MILLION, OR 9.4%, OVER PRIOR YEAR QUARTER
* MANCHESTER UNITED- EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES IN QUARTER WERE PRIMARILY DUE TO PLAYER SALARY UPLIFTS DUE TO PARTICIPATION IN THE UEFA CHAMPIONS LEAGUE
* SAYS BORROWINGS AT Q2 END WERE GBP 474.75 MILLION VERSUS GBP 497.6 MILLION AS OF JUNE 30, 2017
* SAYS SEES FISCAL 2018 ADJUSTED EBITDA TO BE £175M TO £185M
* SAYS TAX EXPENSE FOR THE QUARTER WAS £53.4 MILLION, COMPARED TO £8.1 MILLION IN THE PRIOR YEAR QUARTER
* SAYS U.S. FEDERAL CORPORATE INCOME TAX RATE HAS REDUCED FROM 35% TO 21% FOLLOWING SUBSTANTIVE ENACTMENT OF U.S. TAX REFORM
* SAYS EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES FOR QUARTER UP 9.4% PRIMARILY DUE TO PLAYER SALARY UPLIFTS DUE TO PARTICIPATION IN UEFA CHAMPIONS LEAGUE
* SAYS AS A RESULT OF U.S. TAX ACT, CURRENT QUARTER EXPENSE INCLUDE A NON-CASH TAX ACCOUNTING WRITE OFF OF £48.8 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: