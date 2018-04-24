BRIEF-Mangata Plans To Dispose Its 51% Stake In Techmadex

April 24 (Reuters) - MANGATA HOLDING SA (MANGATA), TECHMADEX:
* MANGATA PLANS TO SELL ITS WHOLE 51.02% STAKE OF TECHMADEX
* SEVERAL YEARS OF COOPERATION BETWEEN MANGATA AND TECHMADEX HAVE NOT BROUGHT ASSUMED RESULTS, NEITHER FINANCIAL ONES NOR SYNERGY EFFECTS WITHIN GROUP, THE COMPANY SAYS
* IT SAYS THAT BUSINESS ACTIVITIES AND DEVELOPMENT PLANS OF BOTH COMPANIES HEAD IN DIFFERENT DIRECTIONS, SO THIS INVESTMENT IS NOT JUSTIFIED ANY LONGER
* ON MONDAY MANGATA FILED PROPOSITIONS OF RESOLUTIONS THAT TECHMADEX BUYS BACK ITS OWN SHARES FROM MANGATA
* FIRST RESOLUTION PROPOSES THAT NO MORE THAN 303,165 OF TECHMADEX OWN SHARES WILL BE BOUGHT BACK IN ORDER TO OFFER THEM TO TECHMADEX EMPLOYEES
* SECOND RESOLUTION PROPOSES THAT NO MORE THAN 515,827 OF TECHMADEX SHARES WILL BE BOUGHT BACK BY TECHMADEX IN ORDER TO REDEEM THEM
* TECHMADEX SHAREHOLDERS TO VOTE ON THE PROPOSALS ON MAY 15 Source text for Eikon:, Further companies coverage:, (Gdynia Newsroom)