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April 9, 2018 / 5:15 AM / Updated 7 hours ago

BRIEF-Manipal Hospitals Promoter Ranjan Pai To Meet Key Minority Shareholders Of Fortis On Monday - ET Now Citing Sources

Reuters Staff

1 Min Read

April 9 (Reuters) -

* MANIPAL HOSPITALS PROMOTER RANJAN PAI TO MEET KEY MINORITY SHAREHOLDERS OF FORTIS ON MONDAY - ET NOW CITING SOURCES

* MANIPAL HOSPITALS PROMOTER PAI TO MEET RAKESH JHUNJHUNWALA, OTHER HIGH NET WORTH INDIVIDUALS & YES BANK TO ADDRESS CONCERNS AROUND DEAL - ET NOW CITING SOURCES

* MANIPAL HOSPITALS PROMOTER PAI OPEN TO SWEETENING TERMS OF FORTIS DEAL IF REQUIRED BASED ON SHAREHOLDERS’ FEEDBACK - ET NOW CITING SOURCES

* MANIPAL HOSPITALS PROMOTER PAI ALSO REACHED OUT TO EAST BRIDGE CAP, BLACKROCK ON REVISED DEAL STRUCTURE & VALUATION - ET NOW CITING SOURCES Source text: bit.ly/2JsWwCh Further company coverage:

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