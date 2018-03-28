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March 28, 2018 / 8:10 PM / in 17 hours

BRIEF-Manitex International Q4 Adjusted Earnings Per Share $0.05 From Continuing Operations

Reuters Staff

1 Min Read

March 28 (Reuters) - Manitex International Inc:

* MANITEX INTERNATIONAL INC REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS AND RESTATED PRIOR PERIOD RESULTS

* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.05 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q4 REVENUE ROSE 56.9 PERCENT TO $64.5 MILLION

* ‍BACKLOG AT YEAR END INCREASED BY $31 MILLION TO $62.2 MILLION COMPARED TO DECEMBER 31, 2016​

* BACKLOG INCREASED TO $87.3 MILLION AS OF FEBRUARY 28, 2018, AN INCREASE OF 40% SINCE DECEMBER 31, 2017

* QTRLY NET LOSS FROM CONTINUING OPERATIONS $0.04 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage:

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