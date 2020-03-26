BRIEF-Manitou Group Updates On Coronavirus Situation

March 26 (Reuters) - Manitou BF SA:
* MANITOU GROUP: UPDATE ON COVID-19 SITUATION
* MANITOU GROUP HAS TEMPORARILY CEASED ITS INDUSTRIAL ACTIVITIES IN ITALY AND INDIA
* THESE SHUTDOWNS FOLLOW THOSE OF THE FRENCH OPERATIONS COMMUNICATED ON MARCH 17, 2020
* WHERE AUTHORIZED AND WHEN CONDITIONS ALLOW IT, GROUP MAINTAINS DISTRIBUTION OF SPARE PARTS IN ORDER TO BE ABLE TO SERVE ITS OPERATING CUSTOMERS
* THE SCALE AND UNCERTAINTIES OF COVID-19 LEAD MANITOU GROUP TO SUSPEND ANY FINANCIAL GUIDANCE FOR THE YEAR 2020
* IN GROUP'S DISTRIBUTION COMPANIES, BUSINESS ALSO VERY SLOW IN MOST GEOGRAPHICAL AREAS DUE TO GLOBALIZATION OF CONTAINMENT POLICIES AND MARKET UNCERTAINTY Source text: bit.ly/3du3rdb Further company coverage: (Gdansk Newsroom)