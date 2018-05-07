BRIEF-Manitowoc Co Q1 Loss Per Share $0.28

May 7 (Reuters) - Manitowoc Company Inc:
* THE MANITOWOC COMPANY REPORTS FIRST-QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS
* Q1 SALES $386.1 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $373.8 MILLION
* SEES FY 2018 REVENUE ABOUT $1.775 BILLION TO $1.85 BILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.21 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* BACKLOG TOTALED $756.6 MILLION AT MARCH 31, 2018, UP 49% FROM FIRST-QUARTER 2017
* FIRST-QUARTER ORDERS OF $536.0 MILLION WERE UP 10% FROM COMPARABLE PERIOD IN 2017
* SEES FULL-YEAR 2018 ADJUSTED EBITDA - APPROXIMATELY $100 TO $120 MILLION
* SEES FULL-YEAR 2018 CAPITAL EXPENDITURES - APPROXIMATELY $25 TO $30 MILLION
* FY2018 REVENUE VIEW $1.76 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: