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May 9, 2018 / 1:07 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Mannkind And Cipla Enter An Exclusive Marketing And Distribution Agreement For Afrezza® In India

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - Cipla Ltd:

* MANNKIND AND CIPLA ENTER AN EXCLUSIVE MARKETING AND DISTRIBUTION AGREEMENT FOR AFREZZA® IN INDIA

* MANNKIND - UNDER TERMS OF AGREEMENT, CIPLA WILL BE RESPONSIBLE FOR OBTAINING REGULATORY APPROVALS TO DISTRIBUTE AFREZZA IN INDIA

* MANNKIND CORP - EXCLUSIVE MARKETING & DISTRIBUTION DEAL FOR AFREZZA IN INDIA WITH CIPLA LTD

* MANNKIND CORP - CIPLA WILL ALSO BE RESPONSIBLE FOR ALL MARKETING AND SALES ACTIVITIES OF AFREZZA IN INDIA

* MANNKIND CORP - MANNKIND IS RESPONSIBLE FOR SUPPLYING AFREZZA TO CIPLA

* MANNKIND CORP - MANNKIND WILL RECEIVE A $2.2 MILLION UPFRONT PAYMENT FROM CIPLA WITHIN 30 DAYS OF ENTERING AGREEMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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