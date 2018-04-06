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Market News
April 6, 2018 / 6:06 AM / Updated 41 minutes ago

BRIEF-Mannkind Announces $28.0 Million Registered Direct Offering

Reuters Staff

1 Min Read

April 6 (Reuters) - MannKind Corp:

* MANNKIND ANNOUNCES $28.0 MILLION REGISTERED DIRECT OFFERING

* ‍EACH SHARE OF STOCK BEING SOLD WITH WARRANT TO BUY 1 SHARE OF STOCK FOR COMBINED PURCHASE PRICE OF $2, RESULTING IN GROSS PROCEEDS OF $28.0 MILLION​

* ‍WARRANTS WILL BE EXERCISABLE AT A PRICE OF $2.38 PER SHARE BEGINNING SIX MONTHS FOLLOWING DATE OF ISSUANCE AND WILL EXPIRE SIX MONTHS THEREAFTER​

* ‍ANNOUNCED PRICING OF A REGISTERED DIRECT OFFERING OF 14 MILLION SHARES OF COMMON STOCK AND WARRANTS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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