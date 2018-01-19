FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
North Korea
Iran
Technology
Myanmar
Investigations
Future Of Money
#Market News
January 19, 2018 / 12:02 PM / in 2 hours

BRIEF-Mannkind, On Jan 18, Co, Unit Entered Into Exchange, Sixth Amendment To Facility Agreement With Deerfield

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 19 (Reuters) - Mannkind Corp:

* MANNKIND - ‍ ON JAN 18, CO AND UNIT ENTERED INTO AN EXCHANGE AND SIXTH AMENDMENT TO FACILITY AGREEMENT WITH DEERFIELD - SEC FILING​

* MANNKIND CORP - ‍ PURSUANT TO AMENDMENT, CO AGREED TO ISSUE TO DEERFIELD AGGREGATE OF 1.3 MILLION SHARES OF ITS STOCK, PAR VALUE $0.01 PER SHARE

* MANNKIND - ‍ TO ISSUE TO DEERFIELD AGGREGATE OF 1.3 MILLION SHARES OF ITS STOCK, PAR VALUE $0.01 PER SHARE IN EXCHANGE FOR $3.2 MILLION OF TRANCHE 4 NOTES​

* MANNKIND CORP SAYS PAYMENT DATE FOR REMAINING $1.25 MILLION IN REMAINING PRINCIPAL AMOUNT OF TRANCHE 4 NOTES WAS EXTENDED TO MAY 6, 2018

* MANNKIND CORP - CO ALSO ENTERED INTO SECOND AMENDMENT TO ESCROW AGREEMENT, DATED JAN 18, 2018, WITH DEERFIELD AND US BANK,

* MANNKIND - ‍ PURSUANT TO AMENDMENT TO ESCROW AGREEMENT, PARTIES EXTENDED PERIOD OF ESCROW ESTABLISHED THEREUNDER TO MAY 6, 2018 Source text (bit.ly/2mUOXup) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.