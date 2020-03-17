BRIEF-MannKind Refocuses Pipeline Resources In Response To COVID-19 Pandemic

March 17 (Reuters) - MannKind Corp:
* MANNKIND REFOCUSES PIPELINE RESOURCES IN RESPONSE TO COVID-19 PANDEMIC
* MANNKIND - ADJUSTING RESEARCH & DEVELOPMENT RESOURCES THAT WERE RESERVED FOR PIPELINE OF INVESTIGATIONAL PRODUCTS FOR TREATING SERIOUS LUNG DISEASES
* MANNKIND - INITIATED COLLABORATION WITH IMMIX BIOPHARMA TO PREPARE DRY POWDER FORMULATION OF COMPOUND TO TREAT ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME
* MANNKIND - OTHER COLLABORATIONS ARE BEING ACTIVELY EXPLORED AT THIS TIME Source text for Eikon: Further company coverage: