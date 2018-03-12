FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
CERAWeek
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 12, 2018 / 12:25 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-MannKind Restructures $79.7 Mln Debt Obligation To The Mann Group

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - MannKind Corp:

* MANNKIND RESTRUCTURES $79.7 MILLION DEBT OBLIGATION TO THE MANN GROUP AND REDUCES PRINCIPAL OWED TO DEERFIELD BY $6.3 MILLION

* MANNKIND- MATURITY DATE OF REMAINING PRINCIPAL OF ABOUT $71.5 MILLION UNDER AMENDED PROMISSORY NOTE WITH MANN GROUP EXTENDED 18MONTHS TO JULY 1,2021

* MANNKIND - ‍RESTRUCTURING OF CERTAIN OF DEBT OBLIGATIONS, REDUCING OUTSTANDING PRINCIPAL BY $14.5 MILLION ALONG WITH CORRESPONDING INTEREST EXPENSE​

* MANNKIND- CO,MANN GROUP ENTERED INTO COMMON STOCK PURCHASE AGREEMENT UNDER WHICH MANN GROUP AGREED TO BUY 3 MILLION SHARES OF CO’S STOCK AT $2.72/SHARE

* MANNKIND- MANN GROUP AGREED TO CANCEL $8.2 MILLION IN PRINCIPAL AMOUNT UNDER PROMISSORY NOTE DATED OCT 18, 2012 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.