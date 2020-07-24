BRIEF-Mapfre CFO Mata Says Impossible To Give Any Guidance Given Covid-19 Context

July 24 (Reuters) - Mapfre’s CFO Fernando Mata says:
* IT IS IMPOSSIBLE TO GIVE ANY GUIDANCE GIVEN COVID-19 CONTEXT
* A SECOND WAVE OF COVID-19 CONTAGION, IF IT HAPPENS, WOULDN’T BE AS INTENSE AND DEADLY AS THE FIRST ONE
* NATIONAL HEALTH SERVICES ARE NOW BETTER PREPARED TO FACE A RESURGENCE OF COVID-19 CONTAGION
* IT IS NOT PRUDENT TO GIVE GUIDANCE, BUT COVID-19’S IMPACT ON LIQUIDITY POSITION WILL LIKELY BE LIMITED
* THE MINIMUM TARGET FOR DIVIDEND PAYOUT ANNOUNCED AT 50% IS STILL VALID Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Madrid Newsroom)