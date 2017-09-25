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BRIEF-Mapfre says recent natural disasters to have impact of 150-200 mln euros on its profit
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#Financials
September 25, 2017 / 5:02 PM / in 25 days

BRIEF-Mapfre says recent natural disasters to have impact of 150-200 mln euros on its profit

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 25 (Reuters) - MAPFRE:

* SIZE AND FREQUENCY OF HURRICANES IN THE CARIBBEAN AND EARTHQUAKE IN MEXICO WILL IMPLY A NET COST OF BETWEEN 150 AND 200 MILLION EUROS ON MAPFRE‘S ATTRIBUTABLE RESULT FOR THE YEAR, ACCORDING TO PRELIMINARY ESTIMATES CARRIED OUT BY THE COMPANY

* TO REEVALUATE ITS EXPECTATIONS OF FULFILLING ITS OBJECTIVES FOR THE 2016-2018 PERIOD, SPECIFICALLY AVERAGE ROE AND AVERAGE COMBINED RATIO ANNOUNCED IN MARCH 2016 Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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