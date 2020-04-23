Healthcare
April 23, 2020 / 1:27 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Mapletree Logistics Trust Posts Qtrly Net Property Income Of S$114.7 Mln

1 Min Read

April 23 (Reuters) - Mapletree Logistics Trust:

* QTRLY GROSS REVENUE S$128.1 MILLION VERSUS S$121.4 MILLION

* QTRLY NET PROPERTY INCOME S$114.7 MILLION VERSUS S$105 MILLION

* QTRLY DPU 2.048 SINGAPORE CENTS

* CURRENTLY, MOST OF MLT’S TENANTS ACROSS 8 MARKETS ARE OPERATIONAL

* FOR SINGAPORE ABOUT 5% OF CO’S TENANT BASE IS IMPACTED DUE TO COVID-19

* COVID-19 COULD NEGATIVELY AFFECT DEMAND FOR WAREHOUSE SPACE, OCCUPANCY, RENTAL RATES AND COLLECTIONS, AND ULTIMATELY DPU

* CO’S TENANTS FROM RETAIL, HOSPITALITY & TRAVEL INDUSTRIES HARDEST HIT BY COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below