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February 27, 2018 / 4:34 PM / in 15 hours

BRIEF-Marathon Partners Delivers Letter To J. Alexander's Chairman

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - Marathon Partners Equity Management:

* MARATHON PARTNERS DELIVERS LETTER TO J. ALEXANDER‘S CHAIRMAN FRANK MARTIRE

* MARATHON PARTNERS EQUITY MANAGEMENT SAYS FIRM, AFFILIATED INVESTMENT FUNDS OWN APPROXIMATELY 6.8% OF COMMON STOCK OF J. ALEXANDER‘S HOLDINGS​

* ‍MARATHON PARTNERS EQUITY MANAGEMENT- RECOMMENDS J ALEXANDERS BOARD APPOINT NEW, INDEPENDENT DIRECTORS‍​

* MARATHON PARTNERS EQUITY MANAGEMENT SAYS URGES J. ALEXANDER‘S HOLDINGS TO FORM SPECIAL COMMITTEE OF INDEPENDENT DIRECTORS TO EXPLORE ALL STRATEGIC ALTERNATIVES

* ‍MARATHON PARTNERS EQUITY MANAGEMENT- ALSO URGES J. ALEXANDER FOR ENGAGEMENT OF INDEPENDENT INVESTMENT BANK TO EXPLORE STRATEGIC ALTERNATIVES‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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