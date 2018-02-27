BRIEF-Marathon Partners Delivers Letter To J. Alexander's Chairman

Feb 27 (Reuters) - Marathon Partners Equity Management:
* MARATHON PARTNERS DELIVERS LETTER TO J. ALEXANDER‘S CHAIRMAN FRANK MARTIRE
* MARATHON PARTNERS EQUITY MANAGEMENT SAYS FIRM, AFFILIATED INVESTMENT FUNDS OWN APPROXIMATELY 6.8% OF COMMON STOCK OF J. ALEXANDER‘S HOLDINGS
* MARATHON PARTNERS EQUITY MANAGEMENT- RECOMMENDS J ALEXANDERS BOARD APPOINT NEW, INDEPENDENT DIRECTORS
* MARATHON PARTNERS EQUITY MANAGEMENT SAYS URGES J. ALEXANDER‘S HOLDINGS TO FORM SPECIAL COMMITTEE OF INDEPENDENT DIRECTORS TO EXPLORE ALL STRATEGIC ALTERNATIVES
* MARATHON PARTNERS EQUITY MANAGEMENT- ALSO URGES J. ALEXANDER FOR ENGAGEMENT OF INDEPENDENT INVESTMENT BANK TO EXPLORE STRATEGIC ALTERNATIVES Source text for Eikon: Further company coverage: