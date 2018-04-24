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April 24, 2018 / 8:22 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Marathon Partners Sends Letter To Chairman Of The J Alexanders’ Board

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - J Alexanders Holdings Inc:

* MARATHON PARTNERS SAYS SENT LETTER TO CHAIRMAN OF THE J ALEXANDERS’ BOARD OF DIRECTORS

* MARATHON PARTNERS SAYS RESTATING BELIEF APPOINTMENT OF NEW INDEPENDENT DIRECTORS TO BE BEST PATHWAY FOR J. ALEXANDER’S TO MAXIMIZE SHAREHOLDER VALUE

* MARATHON PARTNERS SAYS ENGAGEMENT OF INVESTMENT BANK TO EVALUATE STRATEGIC ALTERNATIVES TO BE BEST PATHWAY FOR J. ALEXANDER’S TO MAXIMIZE SHAREHOLDER VALUE

* MARATHON PARTNERS SAYS REQUESTED J. ALEXANDER'S CHAIRMAN TO RECONSIDER CO'S COSTLY AND CONFLICTED ADVISORY DEAL WITH BLACK KNIGHT ADVISORY SERVICES Source text (bit.ly/2HUnKRD) Further company coverage:

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