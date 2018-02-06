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February 6, 2018 / 3:38 PM / in 18 hours

BRIEF-Marcato Says Horizon Global Board Should Terminate Brink Group Acquisition

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 6 (Reuters) - Marcato Capital Management LP:

* MARCATO SENDS LETTER TO HORIZON GLOBAL BOARD OF DIRECTORS

* MARCATO CAPITAL MANAGEMENT SAYS BELIEVE HORIZON GLOBAL‘S BOARD SHOULD FAVOR BUYING BACK STOCK OVER BRINK ACQUISITION

* MARCATO - IF HORIZON GLOBAL UNABLE TO DELIVER ON 2018 TARGETS OUTLINED BY MARCATO, BOARD MUST REPLACE INCUMBENT MANAGEMENT, BEGINNING WITH CEO

* MARCATO - IF HORIZON GLOBAL UNABLE TO DELIVER ON 2018 TARGETS OUTLINED BY MARCATO, BOARD MUST INITIATE STRATEGIC REVIEW FOCUSED ON SALE OF CO

* MARCATO - HORIZON GLOBAL SHOULD TERMINATE PLANNED ACQUISITION OF BRINK GROUP Source text for Eikon: Further company coverage:

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