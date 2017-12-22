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#Market News
December 22, 2017 / 6:59 PM / a day ago

BRIEF-Margaux Red Capital Enters Share Exchange Agreement With Sigma Lithium Resources

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 22 (Reuters) - Margaux Red Capital Inc:

* MARGAUX RED CAPITAL INC. AND SIGMA LITHIUM RESOURCES INC. ANNOUNCE QUALIFYING TRANSACTION

* HAS ENTERED INTO A SHARE EXCHANGE AGREEMENT DATED DECEMBER 22, 2017 WITH SIGMA LITHIUM RESOURCES INC

* AS PER AGREEMENT, CO WILL ACQUIRE ALL OF ISSUED & OUTSTANDING COMMON SHARES OF SIGMA AS CO‘S QUALIFYING TRANSACTION

* SIGMA TO ALSO UNDERTAKE BROKERED PRIVATE PLACEMENT OF SUBSCRIPTION RECEIPTS WITH ANTICIPATED PROCEEDS OF NOT LESS THAN $10 MILLION

* PROCEEDS OF PRIVATE PLACEMENT WILL BE USED FOR ONGOING EXPLORATION AND DEVELOPMENT OF SIGMA LITHIUM PROJECT Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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