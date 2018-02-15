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February 15, 2018 / 6:38 AM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Marimekko Oyj Q4 Net Sales Up At Eur ‍29.8​ Million

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 15 (Reuters) - MARIMEKKO OYJ:

* FINANCIAL STATEMENTS BULLETIN OF MARIMEKKO CORPORATION, 1 JANUARY – 31 DECEMBER 2017: COMPARABLE OPERATING PROFIT GREW BY 41 PERCENT AND NET SALES BY 3 PERCENT

* Q4 NET SALES EUR ‍29.8​ MILLION VERSUS EUR 28.2 MILLION YEAR AGO

* Q4 COMPARABLE OPERATING PROFIT EUR ‍2.4​ MILLION VERSUS EUR 1.8 MILLION YEAR AGO

* ‍NET SALES AND COMPARABLE OPERATING PROFIT FOR 2018 ARE FORECAST TO BE AT SAME LEVEL AS OR HIGHER THAN IN PREVIOUS YEAR​

* ‍WILL PROPOSE TO ANNUAL GENERAL MEETING THAT A DIVIDEND OF EUR 0.50 PER SHARE BE PAID FOR 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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