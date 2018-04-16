BRIEF-Marine Harvest Q1 output, EBIT slightly below forecast

April 16 (Reuters) - Marine Harvest ASA:
* MARINE HARVEST Q1 HARVEST VOLUME 81,000 TONNES (REUTERS POLL 82,400 TONNES) VS COMPANY’S GUIDING OF 82,500 TONNES
* MARINE HARVEST Q1 OPERATIONAL EBIT EUR 155 MILLION (REUTERS POLL EUR 157 MILLION)
* MARINE HARVEST OPERATIONAL EBIT PER KILO SCOTLAND EUR 1.85
* MARINE HARVEST OPERATIONAL EBIT PER KILO IRELAND EUR 4.35
* REPORTED NET INTEREST BEARING DEBT (NIBD) WAS APPROXIMATELY EUR 860 MILLION AT END OF QUARTER
* COMPLETE Q1 2018 REPORT WILL BE RELEASED ON 9 MAY AT 06:30 CET Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Terje Solsvik)