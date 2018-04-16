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April 16, 2018 / 5:36 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Marine Harvest Q1 output, EBIT slightly below forecast

Reuters Staff

1 Min Read

April 16 (Reuters) - Marine Harvest ASA:

* MARINE HARVEST Q1 HARVEST VOLUME 81,000 TONNES (REUTERS POLL 82,400 TONNES) VS COMPANY’S GUIDING OF 82,500 TONNES

* MARINE HARVEST Q1 OPERATIONAL EBIT EUR 155 MILLION (REUTERS POLL EUR 157 MILLION)

* MARINE HARVEST OPERATIONAL EBIT PER KILO NORWAY EUR 2.25

* MARINE HARVEST OPERATIONAL EBIT PER KILO SCOTLAND EUR 1.85

* MARINE HARVEST OPERATIONAL EBIT PER KILO CHILE EUR 1.35

* MARINE HARVEST OPERATIONAL EBIT PER KILO IRELAND EUR 4.35

* MARINE HARVEST OPERATIONAL EBIT PER KILO FAROES EUR 1.20

* REPORTED NET INTEREST BEARING DEBT (NIBD) WAS APPROXIMATELY EUR 860 MILLION AT END OF QUARTER

* COMPLETE Q1 2018 REPORT WILL BE RELEASED ON 9 MAY AT 06:30 CET Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Terje Solsvik)

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