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May 2, 2018 / 11:40 AM / in 2 hours

BRIEF-Marinus Pharmaceuticals Reports Quarterly Loss Per Share $0.15

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - Marinus Pharmaceuticals Inc:

* MARINUS PHARMACEUTICALS PROVIDES BUSINESS UPDATE AND FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* MARINUS PHARMACEUTICALS INC QUARTERLY LOSS PER SHARE $0.15

* MARINUS PHARMACEUTICALS INC - AT MARCH 31, 2018, HAD CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENTS OF $52.0 MILLION, COMPARED TO $58.4 MILLION AT DECEMBER 31, 2017

* MARINUS PHARMACEUTICALS -BELIEVES THAT ITS CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENTS, AS OF MARCH 31, 2018, ARE ADEQUATE TO FUND ITS OPERATIONS INTO 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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