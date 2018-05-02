BRIEF-Marinus Pharmaceuticals Reports Quarterly Loss Per Share $0.15

May 2 (Reuters) - Marinus Pharmaceuticals Inc:
* MARINUS PHARMACEUTICALS PROVIDES BUSINESS UPDATE AND FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS
* MARINUS PHARMACEUTICALS INC QUARTERLY LOSS PER SHARE $0.15
* MARINUS PHARMACEUTICALS INC - AT MARCH 31, 2018, HAD CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENTS OF $52.0 MILLION, COMPARED TO $58.4 MILLION AT DECEMBER 31, 2017
* MARINUS PHARMACEUTICALS -BELIEVES THAT ITS CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENTS, AS OF MARCH 31, 2018, ARE ADEQUATE TO FUND ITS OPERATIONS INTO 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: