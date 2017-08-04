FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
6 days ago
BRIEF-Marr H1 net profit up at EUR 27.3 mln
#Trump
#China
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Judge deals blow to Texas law targeting 'sanctuary' cities
U.S.
Judge deals blow to Texas law targeting 'sanctuary' cities
Print ad decline hits News Corp
Earnings
Print ad decline hits News Corp
Amazon in talks to offer event ticketing in U.S.
Business
Amazon in talks to offer event ticketing in U.S.
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
August 4, 2017 / 12:34 PM / 6 days ago

BRIEF-Marr H1 net profit up at EUR 27.3 mln

1 Min Read

Aug 4 (Reuters) - MARR SPA:

* H1 NET PROFIT EUR 27.3 MILLION VERSUS EUR 25.4 MILLION YEAR AGO

* H1 TOTAL REVENUE EUR 768.5 MILLION VERSUS EUR 722.8 MILLION YEAR AGO

* SALES PERFORMANCE IN JULY TO CLIENTS IN STREET MARKET AND NATIONAL ACCOUNT CATEGORIES HAS PUT SALES IN THE FIRST SEVEN MONTHS IN LINE WITH GROWTH OBJECTIVES FOR YEAR

* THE CONTRIBUTION FROM THE ACQUISITION OF SPECA REMAINS POSITIVE AND IN LINE WITH THE OBJECTIVES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.