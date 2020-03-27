Healthcare
March 27, 2020 / 7:46 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Marshalls Says To Cancel Final, Supplementary Dividend

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Marshalls PLC:

* MARSHALLS PLC - COVID-19 UPDATE

* MARSHALLS PLC - MANAGING MANUFACTURING FACILITIES CAREFULLY AND COMMENCING A PROCESS OF TEMPORARY SUSPENSION OF OPERATIONS

* MARSHALLS PLC - HAVE A RANGE OF COMMITTED FACILITIES IN PLACE WITH A SPREAD OF MATURITY DATES THAT EXTEND OUT TO 2024

* MARSHALLS PLC - TO CANCEL 2019 FINAL DIVIDEND OF 9.65 PENCE AND PREVIOUSLY ANNOUNCED SUPPLEMENTARY DIVIDEND OF 4.00 PENCE

* MARSHALLS PLC - NOT POSSIBLE AT THIS TIME FOR GROUP TO PROVIDE AN ACCURATE ASSESSMENT OF TRADING FOR CURRENT YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

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