FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Marston's Plc says FY underlying pretax profit up 2.9 pct to 100.1 mln pounds
Sections
Featured
Speed hurts quality at Tesla, some workers say
Autos
Speed hurts quality at Tesla, some workers say
Big Brother looms as Supreme Court tackles cellphone dispute
Supreme Court
Big Brother looms as Supreme Court tackles cellphone dispute
Scientists take major step toward creating artificial life
Science
Scientists take major step toward creating artificial life
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Beverages - Brewers
November 30, 2017 / 7:30 AM / in 2 hours

BRIEF-Marston's Plc says FY underlying pretax profit up 2.9 pct to 100.1 mln pounds

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - MARSTON‘S PLC:

* FY UNDERLYING REVENUE UP 10 PERCENT TO 992.2 MILLION STG

* FY UNDERLYING PRETAX PROFIT ROSE 2.9 PERCENT TO 100.1 MILLION STG

* FINAL DIVIDEND 4.8 PENCEPER SHARE

* TOTAL DIVIDEND UP 2.7 PERCENT TO 7.5 PENCEPER SHARE

* ‍FINAL DIVIDEND UP 0.1P TO 4.8P PER SHARE​

* ‍LIKE-FOR-LIKE SALES GROWTH IN PUB ESTATE IN FIRST SEVEN WEEKS OF PERIOD​

* FY ‍UNDERLYING OPERATING PROFIT OF £174.5 MILLION (2016: £172.7 MILLION) WAS UP 1.0%​

* ‍TRADING IN CURRENT FINANCIAL YEAR IS IN LINE WITH CO‘S PLANS​

* ‍ANTICIPATE UNDERLYING OPERATING MARGINS IN CO‘S PUB BUSINESS TO BE SLIGHTLY BELOW THOSE ACHIEVED IN 2017​

* ‍FY AVERAGE PROFIT PER PUB UP 2%​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.