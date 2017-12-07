FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Martin Marietta Announces Pricing Terms Of Debt Offering
Sections
Featured
Displaced by mining, Peru villagers spurn shiny new town
The Wider Image
Displaced by mining, Peru villagers spurn shiny new town
Bitcoin worth $64 million hacked: NiceHash
Future Of Money
Bitcoin worth $64 million hacked: NiceHash
Winds whip up wildfires, forcing mass evacuations in California
California wildfires
Winds whip up wildfires, forcing mass evacuations in California
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 7, 2017 / 3:33 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Martin Marietta Announces Pricing Terms Of Debt Offering

Reuters Staff

2 Min Read

Dec 7 (Reuters) - Martin Marietta Materials Inc:

* MARTIN MARIETTA ANNOUNCES PRICING TERMS OF DEBT OFFERING

* MARTIN MARIETTA MATERIALS INC - PRICING OF ITS OFFERING OF $300 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF FLOATING RATE SENIOR NOTES DUE 2019

* MARTIN MARIETTA MATERIALS INC - ‍FLOATING RATE NOTES WILL MATURE ON DECEMBER 20, 2019​

* MARTIN MARIETTA MATERIALS - 2047 FIXED RATE NOTES WILL MATURE ON DEC 15, 2047, TO HAVE INTEREST RATE OF 4.250% & WILL BE ISSUED AT 99.681% OF PAR VALUE

* MARTIN MARIETTA MATERIALS - 2027 FIXED RATE NOTES WILL MATURE ON DEC 15, 2027, WILL HAVE INTEREST RATE OF 3.500% & TO BE ISSUED AT 99.750% OF PAR VALUE

* MARTIN MARIETTA MATERIALS INC - ALSO PRICING OF OFFERING OF $600 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 4.250% SENIOR NOTES DUE 2047

* MARTIN MARIETTA MATERIALS INC - NET PROCEEDS OF OFFERING EXPECTED TO BE USED TO FINANCE, IN PART, ACQUISITION OF BLUEGRASS MATERIALS CO

* MARTIN MARIETTA MATERIALS - ALSO PRICED OFFERING OF $500 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 3.500 PERCENT SENIOR NOTES DUE 2027 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.