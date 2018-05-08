FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 8, 2018 / 11:35 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Martin Marietta Materials Reports Qtrly Earnings Per Share Of $0.16

Reuters Staff

1 Min Read

May 8 (Reuters) - Martin Marietta Materials Inc:

* MARTIN MARIETTA REPORTS FIRST QUARTER 2018 RESULTS

* COMPANY INCREASES 2018 GUIDANCE TO REFLECT CONTRIBUTION FROM BLUEGRASS MATERIALS ACQUISITION

* QTRLY EARNINGS PER SHARE $0.16

* MARTIN MARIETTA MATERIALS - QTRLY TOTAL REVENUES $802.0 MILLION VERSUS $843.9 MILLION

* SEES 2018 TOTAL REVENUES $4,300 MILLION - $4,500 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.22, REVENUE VIEW $778.0 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 REVENUE VIEW $4.00 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES 2018 CAPITAL EXPENDITURES $450 MILLION TO $500 MILLION

* MARTIN MARIETTA MATERIALS - SEES 2018 NET EARNINGS ATTRIBUTABLE TO CO $525 MILLION TO $640 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.