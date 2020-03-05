Healthcare
March 5, 2020 / 11:37 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Martinrea International Reports Q4 Adjusted Earnings Per Share Of C$0.42

2 Min Read

March 5 (Reuters) - Martinrea International Inc:

* REPORTS STRONG ANNUAL EARNINGS AND DECLARES INCREASED DIVIDEND

* Q4 EARNINGS PER SHARE C$0.63

* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE C$0.40 — REFINITIV IBES DATA

* Q4 REVENUE VIEW C$874.7 MILLION — REFINITIV IBES DATA

* 2020 SEEING SOME HEADWINDS WITH CORONAVIRUS SITUATION & VOLUMES IN GENERAL

* EXPECT FIRST QUARTER SALES, EXCLUDING TOOLING SALES, TO BE IN THE RANGE OF $860 MILLION TO $910 MILLION

* MARTINREA INTERNATIONAL SEES Q1 ADJUSTED NET EARNINGS PER SHARE IN RANGE OF $0.60 TO $0.65, INCLUSIVE OF SOME REVENUES FROM FORMER METALSA ASSETS

* PROJECTING SALES TO APPROXIMATE $4.4 BILLION IN 2021

* MARTINREA INTERNATIONAL - BELIEVE CHALLENGES POSED BY CORONAVIRUS SITUATION HAS & WILL LIKELY IMPACT VOLUMES

* MARTINREA INTERNATIONAL - ABILITY TO SUPPLY HAS NOT BEEN NEGATIVELY IMPACTED BY CORONAVIRUS BUT ULTIMATE LEVEL OF PRODUCTION IN 2020 IS UNCERTAIN

* MARTINREA INTERNATIONAL - BELIEVE CORONAVIRUS SITUATION WILL RESOLVE ITSELF, BUT VOLUMES IN 2020 MAY BE FLAT AT BEST IN CHINA, EUROPE & NORTH AMERICA Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below