BRIEF-Martinrea International Reports Q4 Adjusted Earnings Per Share Of C$0.42

March 5 (Reuters) - Martinrea International Inc:
* REPORTS STRONG ANNUAL EARNINGS AND DECLARES INCREASED DIVIDEND
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE C$0.40 — REFINITIV IBES DATA
* 2020 SEEING SOME HEADWINDS WITH CORONAVIRUS SITUATION & VOLUMES IN GENERAL
* EXPECT FIRST QUARTER SALES, EXCLUDING TOOLING SALES, TO BE IN THE RANGE OF $860 MILLION TO $910 MILLION
* MARTINREA INTERNATIONAL SEES Q1 ADJUSTED NET EARNINGS PER SHARE IN RANGE OF $0.60 TO $0.65, INCLUSIVE OF SOME REVENUES FROM FORMER METALSA ASSETS
* MARTINREA INTERNATIONAL - BELIEVE CHALLENGES POSED BY CORONAVIRUS SITUATION HAS & WILL LIKELY IMPACT VOLUMES
* MARTINREA INTERNATIONAL - ABILITY TO SUPPLY HAS NOT BEEN NEGATIVELY IMPACTED BY CORONAVIRUS BUT ULTIMATE LEVEL OF PRODUCTION IN 2020 IS UNCERTAIN
* MARTINREA INTERNATIONAL - BELIEVE CORONAVIRUS SITUATION WILL RESOLVE ITSELF, BUT VOLUMES IN 2020 MAY BE FLAT AT BEST IN CHINA, EUROPE & NORTH AMERICA Source text for Eikon: Further company coverage: