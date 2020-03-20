Healthcare
March 20, 2020 / 9:09 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Martinrea Provides Update On Business Impact And Response To Covid-19

1 Min Read

March 20 (Reuters) - Martinrea International Inc:

* MARTINREA PROVIDES UPDATE ON BUSINESS IMPACT AND RESPONSE TO COVID-19

* MARTINREA INTERNATIONAL INC SAYS WITHDRAWING ITS PREVIOUSLY-DISCLOSED FINANCIAL GUIDANCE AND MEDIUM-TERM OUTLOOK

* MARTINREA INTERNATIONAL INC SAYS COMPANY IS WITHDRAWING ITS FINANCIAL GUIDANCE FOR Q1 OF 2020 (Q1 2020) AS WELL AS ITS 2021 OUTLOOK

* MARTINREA INTERNATIONAL INC SAYS CUSTOMER PLANT SHUTDOWNS WILL AFFECT COMPANY’S OWN PRODUCTION LEVELS DURING REMAINDER OF Q1 2020 AND LIKELY BEYOND Source text for Eikon: Further company coverage:

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