BRIEF-Marvell Technology Posts Q1 Loss Per Share Of $0.17

May 28 (Reuters) - Marvell Technology Group Ltd:
* . REPORTS FIRST QUARTER OF FISCAL YEAR 2021 FINANCIAL RESULTS
* SEES Q2 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.17 TO $0.23
* Q1 REVENUE $694 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $679.7 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.14 — REFINITIV IBES DATA
* SEES Q2 NON-GAAP GROSS MARGIN IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 63%.
* Q1 $0.18 NON-GAAP DILUTED INCOME PER SHARE
* SEES Q2 GAAP GROSS MARGIN IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 50.6%
* Q2 REVENUE IS EXPECTED TO BE $720 MILLION +/- 5%.
* MARVELL’S Q2 GUIDANCE TAKES INTO ACCOUNT U.S. GOVERNMENT’S EXPORT RESTRICTIONS ON CERTAIN CHINESE CUSTOMERS
* MARVELL TECHNOLOGY GROUP-GIVEN ONGOING UNCERTAINTY ASSOCIATED WITH COVID-19, RELATED HEALTH MEASURES, TEMPORARILY WIDENED Q2 REVENUE GUIDANCE RANGE
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.16, REVENUE VIEW $686.9 MILLION — REFINITIV IBES DATA
* EXPECT A BOUNCE BACK IN Q2 IN SUPPLY CHAIN FOR STORAGE BUSINESS AND PROJECT NETWORKING BUSINESS TO CONTINUE TO GROW Source text for Eikon: Further company coverage: