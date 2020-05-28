Healthcare
May 28, 2020 / 8:27 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Marvell Technology Posts Q1 Loss Per Share Of $0.17

2 Min Read

May 28 (Reuters) - Marvell Technology Group Ltd:

* . REPORTS FIRST QUARTER OF FISCAL YEAR 2021 FINANCIAL RESULTS

* SEES Q2 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.17 TO $0.23

* Q1 GAAP LOSS PER SHARE $0.17

* Q1 REVENUE $694 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $679.7 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.14 — REFINITIV IBES DATA

* SEES Q2 NON-GAAP GROSS MARGIN IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 63%.

* Q1 $0.18 NON-GAAP DILUTED INCOME PER SHARE

* SEES Q2 GAAP GROSS MARGIN IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 50.6%

* Q2 REVENUE IS EXPECTED TO BE $720 MILLION +/- 5%.

* MARVELL’S Q2 GUIDANCE TAKES INTO ACCOUNT U.S. GOVERNMENT’S EXPORT RESTRICTIONS ON CERTAIN CHINESE CUSTOMERS

* MARVELL TECHNOLOGY GROUP-GIVEN ONGOING UNCERTAINTY ASSOCIATED WITH COVID-19, RELATED HEALTH MEASURES, TEMPORARILY WIDENED Q2 REVENUE GUIDANCE RANGE

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.16, REVENUE VIEW $686.9 MILLION — REFINITIV IBES DATA

* EXPECT A BOUNCE BACK IN Q2 IN SUPPLY CHAIN FOR STORAGE BUSINESS AND PROJECT NETWORKING BUSINESS TO CONTINUE TO GROW Source text for Eikon: Further company coverage:

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