Switzerland Market Report
April 28, 2020 / 12:05 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Maschinenfabrik Berthold Hermle Sees Greater Losses In 2020 Due To COVID-19 Pandemic

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April 28 (Reuters) - Maschinenfabrik Berthold Hermle AG:

* SEVERELY AFFECTED BY CORONA PANDEMIC 2020

* EXPECTS GREATER LOSSES IN 2020 DUE TO INTENSIFIED EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC

* CURRENTLY SEES 2020 CONSOLIDATED SALES TO DECREASE BY AROUND 50% AND THE RESULT TO DROP DISPROPORTIONATELY

* FY INCOMING ORDERS DOWN BY 12.9% TO EUR 414.4 MILLION

* FY GROUP SALES UP BY 2.2% TO A NEW HIGH OF EUR 463.1 MILLION

* TO PROPOSE UNCHANGED BASIC DIVIDEND OF EUR 0.80 PER ORDINARY SHARE

* TO PROPOSE DIVIDEND AND EUR 0.85 PER PREFERENCE SHARE,AND BONUS OF EUR 4.20 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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