Healthcare
February 19, 2020 / 9:57 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Masimo Corp Sees 2020 Earnings Per Diluted Share $3.64

1 Min Read

Feb 19 (Reuters) - Masimo Corp:

* MASIMO REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.91

* SEES FY 2020 REVENUE ABOUT $4.0 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.87 — REFINITIV IBES DATA

* QTRLY TOTAL REVENUE, INCLUDING ROYALTY AND OTHER REVENUE, WAS $247.5 MILLION

* SEES 2020 ADJUSTED EARNINGS PER DILUTED SHARE $3.56

* SEES 2020 ADJUSTED TOTAL REVENUE, INCLUDING ROYALTY AND OTHER REVENUE $1,035 MILLION

* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.55, REVENUE VIEW $1.03 BILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage:

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