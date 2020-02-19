BRIEF-Masimo Reports Q4 Gaap Earnings Per Share $0.92

Feb 19 (Reuters) - Masimo Corp:
* MASIMO REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.91
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.87 — REFINITIV IBES DATA
* QTRLY TOTAL REVENUE, INCLUDING ROYALTY AND OTHER REVENUE, WAS $247.5 MILLION
* SEES 2020 REVENUE, INCLUDING ROYALTY & OTHER REVENUE $1.04 BILLION
* SEES 2020 ADJUSTED TOTAL REVENUE, INCLUDING ROYALTY AND OTHER REVENUE $1,035 MILLION
* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.55, REVENUE VIEW $1.03 BILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: