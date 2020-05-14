Healthcare
May 14, 2020 / 3:48 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Massimo Zanetti Q1 Net Result Turns To Loss Of EUR 3.3 Mln

1 Min Read

May 14 (Reuters) - Massimo Zanetti Beverage Group SpA :

* Q1 REVENUE EUR 222.8 MILLION VERSUS EUR 217.7 MILLION YEAR AGO

* Q1 NET LOSS EUR 3.3 MILLION VERSUS PROFIT EUR 2.4 MILLION YEAR AGO

* Q1 EBITDA EUR 12.9 MILLION VERSUS EUR 17.2 MILLION YEAR AGO

* CONFIRMS DECISION TO SUSPEND FINANCIAL GUIDANCE TO MARKET

* MASSIMO ZANETTI CEO SAYS ANOTHER TWO OR THREE MONTHS WILL BE NECESSARY TO GET CLEARER PICTURE PROBABLY

* MASSIMO ZANETTI CEO SAYS THEY ARE IMPLEMENTING ALL INITIATIVES TO PRESERVE GROUP’S SOLIDITY AND COST CONTAINMENT ACTIONS IN ALL GEOGRAPHICAL AREAS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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