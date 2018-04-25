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April 25, 2018 / 8:29 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Mastech Digital Entered Into A Second Amendment To Its Credit Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

April 25 (Reuters) - Mastech Digital Inc:

* MASTECH DIGITAL INC - ON APRIL 20, 2018, CO ENTERED INTO A SECOND AMENDMENT TO ITS CREDIT AGREEMENT - SEC FILING

* MASTECH DIGITAL- SECOND AMENDMENT REDUCING AGGREGATE COMMITMENT AMOUNT OF REVOLVING CREDIT FACILITY TO COMPANY ENTITIES FROM $27.5 MILLION TO $22.5 MILLION

* MASTECH DIGITAL - AMENDMENT INCREASING AGGREGATE COMMITMENT AMOUNT OF SWING LOAN SUBFACILITY UNDER REVOLVING CREDIT FACILITY FROM $3.0 MILLION TO $5.0 MILLION Source text (bit.ly/2KfWQ7I) Further company coverage:

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